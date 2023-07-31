Рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня с 1991 года

На Украине рождаемость снизилась до минимального уровня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рождаемость на Украине достигла самого низкого показателя с момента провозглашения независимости страны в 1991 году. Об этом свидетельствуют данные портала Opendatabot.

Согласно информации реестра, за первую половину 2023 года на Украине на свет появились 96 755 детей, 47 129 из которых девочки и остальные 49 626 - мальчики. Общая цифра рождаемости на 28 процентов меньше, чем по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Тогда родились 135 079 детей.

Портал подметил, что показатели рождаемости на Украине начиная с 2013 года ежегодно снижаются до 7 процентов. Но в 2023 году наблюдается "самое большое сокращение" рождаемости с 1991 года.

В 2023 году ежемесячно на свет появляются в среднем 16,1 тысячи детей. "Для сравнения, в предыдущие годы количество младенцев колебалось на рубеже 21-23 тысяч новорожденных в месяц", - сообщает портал.

Напомним, в 2021 году ООН сообщила, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. В июне этого года аналитический центр "Украинский институт будущего" доложил, что население Украины сократилось с февраля прошлого года на 8,6 млн и сейчас составляет 29 млн человек.