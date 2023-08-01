Не менее трех взрывов прозвучали в Харькове. Фото: REUTERS

Не менее трех взрывов прозвучали в Харькове в ночь на 1 августа. Об этом сообщают украинские СМИ.

Так, издание «Зеркало недели» пишет, что взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Харькова. Эту информацию изданию подтвердил мэр города Игорь Терехов. Также сообщается, что после взрывов в ряде районов Харькова пропали вода и электричество, а в одном из районов зафиксирован пожар.

На месте пожара работают экстренные службы, информации о пострадавших не поступало, рассказал изданию глава областной администрации Олег Синегубов.

Ранее вооруженные силы Украины обстреляли поселок Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Всего Воруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 снарядов.

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