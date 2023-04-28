Захарова назвала «любимым трюком» США опоздание с выдачей виз

Захарова назвала "любимым трюком" США выдачу виз россиянам с опозданием. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вашингтон продемонстрировал свой «любимый трюк» с выдачей виз после того, как прошел срок полета, в ситуации с российскими журналистами из пула главы МИД Лаврова. Так жестко прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова высказывание по этому поводу посла США в России Линн Трейси о том, что российские журналисты якобы могли добраться до Нью-Йорка «своим ходом» после задержки с выдачей виз.

«Не могли российские журналисты «полететь своим ходом», потому что прямых рейсов Москва-Нью-Йорк давно нет по сомнительной милости американских властей, а с пересадками они добрались бы только к концу пребывания делегации Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН. И половине журналистов Вы вернули паспорта без виз», - написала Захарова в Telegram.

Дипломат сравнила Линн Трейси с Анналеной Бербок и Лиз Трасс, не раз публично делавшими нелепые высказывания.

«Выдавать визы после того, как срок вылета прошёл, любимый трюк американских властей», - написала Захарова и привела несколько примеров, когда власти США действовали таким же образом в отношении российских дипломатов и журналистов.

Напомним, как писал сайт KP.RU, российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России для участия в работе Совета безопасности ООН не выдали визы США, об этом стало известно всего за 40 минут до их вылета. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это манипулированием свободой слова и правами журналистов.

Позднее Белый дом попытался оправдаться за отказ от выдачи виз российским журналистам, объяснив отказ в выдаче виз журналистам из пула Лаврова «отстаиванием свободы прессы».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «глупостью» невыдачу российским журналистам виз для работы в СБ ООН. По его словам, Россия не забудет и не простит подобное отношение.