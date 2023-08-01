Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 августа 2023 1:26

Собянин: пострадавших при атаке беспилотника башни «Москва-Сити» 1 августа нет

Беспилотник врезался в ту же башню, что и 30 июля
Мария ПАВЛОВА
Собянин рассказал подробности об атаке беспилотников на объекты Москвы и Подмосковья в ночь на 1 августа.

Собянин рассказал подробности об атаке беспилотников на объекты Москвы и Подмосковья в ночь на 1 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пострадавших во время атаки беспилотников на объекты Москвы и Подмосковья в ночь на 1 августа нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, один из беспилотников врезался в ту же башню «Москва-Сити», которая пострадала во время атаки утром 30 июля.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз», - написал Собянин в Telegram.

Мэр уточнил, что на уровне 21 этажа в башне поврежден фасад, в частности, нарушено остекление на площади в 150 квадратных метров.

При этом информации о пострадавших не поступало, добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что беспилотник попал в одну из башен «Москва-Сити» в ночь на 1 августа. Еще несколько БПЛА в Подмосковье сбила система ПВО.

Напомним, ранним утром в воскресенье, 30 июля 2023 года, Украина вновь пыталась атаковать российскую столицу беспилотниками. В Министерстве Обороны России сообщили, что два БПЛА были подавлены средства радиоэлектронной борьбы.