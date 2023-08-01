Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 августа 2023 1:40

Минобороны: в ночь на 1 августа пресечена попытка террористической атаки Киева по объектам Москвы и области

Потерявший управление БПЛА врезался в нежилое здание комплекса «Москва-Сити»
Мария ПАВЛОВА
Минобороны рассказало о пресечении попытки террористической атаки на объекты Москвы и Московской области при помощи БПЛА.

Минобороны рассказало о пресечении попытки террористической атаки на объекты Москвы и Московской области при помощи БПЛА.

Фото: REUTERS

Минобороны России сделало заявление по поводу атаки беспилотников на объекты Москвы и Подмосковья в ночь на 1 августа. В заявлении сказано, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки при помощи БПЛА, которая была пресечена.

«Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Также сообщается, что один БПЛА был подавлен средствами РЭБ. Он потерял управление и врезался в одну из башен «Москва-Сити». Здание, в которое врезался беспилотник, является нежилым, уточнили в МО.

Напомним, беспилотник попал в одну из башен «Москва-Сити» в ночь на 1 августа. Еще несколько БПЛА в Подмосковье сбила система ПВО.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о причиненных беспилотником разрушениях и сообщил, что информации о пострадавших не поступало.