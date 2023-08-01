Собянин: Средства ПВО сбили несколько беспилотников при попытке пролета в Москву

Сергей Собянин: при попытке пролета над Москвой сбиты несколько беспилотников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Инцидент произошел в ночь на 1 августа.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО», - написал Собянин в Telegram.

В российском Минобороны тем временем уточнили, что два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

Сергей Собянин также рассказал о причиненных беспилотником разрушениях и сообщил, что информации о пострадавших не поступало.

Беспилотник врезался в ту же башню, что и 30 июля, добавил московский мэр.

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