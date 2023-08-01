Мадуро: Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС

Мадуро заявил, что Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС. Фото: REUTERS

Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, выразив надежду на то, что страны БРИКС одобрят эту заявку «рано или поздно».

«Венесуэла направила предложение о вступлении в БРИКС, мы надеемся, что это предложение будет рассмотрено положительно», - сказал Мадуро на телеканале Venezolana de Television.

Венесуэльский лидер подчеркнул лидирующую роль БРИКС в строительстве нового мира.

Ранее Боливия официально заявила о намерении вступить в БРИКС. Об этом в понедельник 31 июля сообщил глава МИД страны Рохелио Майта.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что формально в БРИКС подали заявки уже 13 государств, а в целом о желании присоединиться заявили 19 стран.

Тем временем российский экономист Василий Колташов допустил, что создание и введение БРИКС собственной валюты может привести к краху доллара.