Боливия официально заявила о желании вступить в БРИКС

Президент Боливии Арсе объявил о намерении страны вступить в БРИКС. Фото: REUTERS

Боливия официально заявила о намерении вступить в БРИКС. Об этом в понедельник 31 июля сообщил глава МИД страны Рохелио Майта.

«12 июня 2023 года президент Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе. Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками», - написал Майта в Twitter, отметив, что Боливия обсудила свое решение со всеми пятью членами БРИКС – Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР.

Президент Боливии Луис Арсе также намерен принять участие в саммите БРИКС в августе в Йоханнесбурге, добавил глава МИД.

Напомним, Белоруссия подала заявку на вступление в БРИКС. МИД Эфиопии также объявил о подаче заявки на вступление в БРИКС

Ранее сайт KP.RU сообщил, что формально в БРИКС подали заявки уже 13 государств, а в целом о желании присоединиться заявили 19 стран.

Тем временем российский экономист Василий Колташов допустил, что создание и введение БРИКС собственной валюты может привести к краху доллара.