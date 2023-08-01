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НовостиПолитика1 августа 2023 3:44

Экс-аналитик ЦРУ предрек Зеленскому преждевременную смерть на фоне терактов на российской территории

Эксперт назвал украинские теракты на территории России «актом отчаяния номер один»
Мария ПАВЛОВА
Зеленскому предрекли преждевременную смерть на фоне терактов на российской территории.

Зеленскому предрекли преждевременную смерть на фоне терактов на российской территории.

Фото: REUTERS

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает преждевременная смерть на фоне украинских террористических актов, производимых на российской территории. Такое развитие событий допустил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя удары ВСУ по гражданской инфраструктуре на территории России.

По мнению эксперта, подобные теракты представляют собой «акт отчаяния» Киева.

«Он идет к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один», - сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим осуществляет теракты для отвлечения внимания от провала обещанного широкомасштабного наступления, а также от неудачного в их понимании саммита НАТО.

Почему Зеленский оказался на краю пропасти, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, беспилотник попал в одну из башен «Москва-Сити» в ночь на 1 августа. Еще несколько БПЛА в Подмосковье сбила система ПВО.