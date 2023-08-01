Зеленскому предрекли преждевременную смерть на фоне терактов на российской территории. Фото: REUTERS

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает преждевременная смерть на фоне украинских террористических актов, производимых на российской территории. Такое развитие событий допустил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя удары ВСУ по гражданской инфраструктуре на территории России.

По мнению эксперта, подобные теракты представляют собой «акт отчаяния» Киева.

«Он идет к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один», - сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим осуществляет теракты для отвлечения внимания от провала обещанного широкомасштабного наступления, а также от неудачного в их понимании саммита НАТО.

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Напомним, беспилотник попал в одну из башен «Москва-Сити» в ночь на 1 августа. Еще несколько БПЛА в Подмосковье сбила система ПВО.