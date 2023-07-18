Полянский: Киев пытается терактами отвлечь внимание от провала на саммите НАТО

Заместитель постпреда России при ООН Полянский: Киев пытается терактами отвлечь внимание от провала саммита НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим осуществляет теракты для отвлечения внимания от провала обещанного широкомасштабного наступления, а также от неудачного в их понимании саммита НАТО.

“Чтобы отвлечь население от этой неутешительной реальности, а также от провала на недавнем саммите НАТО, режим Зеленского предпринимает резонансные, но не имеющие военного значения акции, свойственные для международных террористов”, — сказал Полянский в своем выступлении в Генассамблее ООН.

Напомним, ночью 17 июля киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ был частично разрушен пролет автомобильной части моста, а также погибла семейная пара из Белгородской области.

Президент России Владимир Путин отметил, что этот теракт не имеет никакого военного смысла, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок, однако киевский режим ответит за это нападение, в результате которого погибли ни в чем не повинные гражданские лица.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что террористы не понимают язык дипломатии, поэтому отвечать на подобные теракты нужно на языке силы — необходимо уничтожить высшее руководство террористических формирований на Украине.