Трамп заявил, что обвинения его в связях с Россией привели США к прокси-войне Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сфабрикованное дело о его сговоре с Москвой в ходе президентских выборов в 2016 году привело Вашингтон к «прокси-войне». Об этом политик написал в колонке для издания Newsweek.

Как заявил глава Белого дома, простые американцы стали «настоящими жертвами» истерии вокруг слухов о его договоренности с российскими спецслужбами. По его словам, все это привело к разрушениям, которые «почти что неисчислимы».

«Это подорвало нашу демократию, угрожало нашей безопасности, поставило под угрозу нашу свободу», -сказано в статье экс-президента США.

Трамп заявил, что в самый критический момент нужно было снижать напряженность в отношениях с Москвой, чтобы не толкать ее «прямо в руки Китая», но теперь США ведут с Россией «прокси-войну», которая, по его словам подпитывается «затянувшимися фантазиями бреда "Рашагейт"».

Напомним, ранее стало известно о предъявлении Трампу нового обвинения по делу о гостайне. Теперь в его деле есть 32-й пункт о незаконном хранении оборонной информации США. Однако экс-глава Белого дома заявил, что продолжит свое участие в президентской гонке даже, если его осудят.