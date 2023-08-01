Балицкий сообщил о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские военные утром во вторник, 1 августа, пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону на Ореховском направлении. Об этом проинформировал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Около четырех утра две штурмовые группы противника по 20 человек предприняли попытку прорвать оборону на Ореховском направлении», - написал врио главы региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в ходе боя украинской армии было нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. В результате ВСУ понесли существенные потери и были отброшены назад.

Балицкий также рассказал, что на Ореховском направлении противник проводит перегруппировку, пытаясь сформировать штурмовые группы из мобилизованных без должной подготовки.

«Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни», - подчеркнул врио губернатора.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ пытаются прорвать линию боевого соприкосновения на Ореховском направлении, бросив на него «максимальные силы». Так, он рассказывал, что ранним утром 26 июля 2023 года противник нанес массированные артиллерийские и авиаудары, после чего двинулся на штурм населенного пункта Работино.

По словам президента России Владимира Путина, украинская армия в ходе своего наступления пока не имела успехов ни на одном из участков и понесла большие потери.

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