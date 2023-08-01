Суд арестовал челябинского маньяка на два месяца

Челябинский суд арестовал местного жителя Владимира Ческидова, который 14 лет держал в плену и насиловал девушку. Фото: Александр Чирков/ТАСС

Челябинский суд арестовал местного жителя Владимира Ческидова, который 14 лет держал в плену и насиловал девушку. Судья постановила отправить мужчину в СИЗО до 30 сентября 2023 года.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - сообщил из зала суда корреспондент CHEL.KP.RU.

В ходе судебного заседания обвиняемый заявил, что денег на адвоката у него нет. Он также сказал, что не насиловал свою жертву.

По информации CHEL.KP.RU, избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме, так как на этом настаивало следствие.

Напомним, ранее в челябинском поселке Смолино сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего местного жителя, который 14 лет держал в плену в частном доме девушку. Все эти годы он насиловал ее под угрозой убийства. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения человека.

Позже стало известно, что челябинский маньяк оказался причастен к убийству местной жительницы в 2011 году. Следователи выяснили, что мужчина после того, как убил женщину, расчленил ее тело и закопал останки в погребе своего дома. Было возбуждено дело об убийстве.

Во вторник, 1 августа, следствие вынесло обвинение челябинскому маньяку по нескольким статьям: о похищении человека, убийстве и изнасиловании. Также обвинение было предъявлено и его матери по статье о похищении человека.

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