«Страна»: украинские военные призвали провести тотальную мобилизацию в стране Фото: REUTERS

Ряд украинских военных призвали провести тотальную мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ). По их мнению, не стоит приукрашивать ситуацию, заявляя о мнимых успехах украинской армии. Об этом рассказало местное издание «Страна.ua».

«В соцсетях появилось сразу несколько заявлений от украинских военных с призывом не приукрашивать ситуацию и объявить в тылу режим «тотальной мобилизации», - написала «Страна».

В противном случае, как сообщает издание, исход конфликта окажется под большим вопросом.

«Страна», в частности, цитирует командира батальона третьей штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука о том, что нужно провести «тотальную мобилизацию всего, а не только сельского населения».

Издание также приводит слова украинского волонтера из украинских войск Мирослава Гая. Тот считает, что конфликт, очевидно, затянется, из-за чего в нем придется принять участие всем. Гай также отметил, что украинских солдат уже «тошнит» от рассказов блогеров о том, что ВСУ имеют успех, так как за ним «стоит мясорубка». Надоели, по словам волонтера, военным и слова о том, что конфликт скоро закончится, а Украина якобы вернет себе территории.

Напомним, 27 июля Верховная рада продлила всеобщую мобилизацию на Украине, которая была введена 24 февраля 2022 года, до 15 ноября 2023 года.

В свою очередь, первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в стране усугубилась проблема уклонения от мобилизации, назвав происходящие препятствием для деятельности украинских войск.