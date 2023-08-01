Минобороны Украины заявило о росте числа уклонений от мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в стране усугубилась проблема уклонения от мобилизации, назвав происходящие препятствием для деятельности украинских войск.

«Я думаю, это очень большая проблема общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться. Не только искать проблематику в самих сотрудниках ТЦК, которые исполняют свои обязанности», - заявил замглавы украинского ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в минувший четверг, 27 июля, Верховная рада продлила всеобщую мобилизацию на Украине на 90 суток, до 15 ноября текущего года. Кроме того, было продлено действие военного положения. Проект этого закона внес украинский президент Владимир Зеленский.

Напомним, накануне Нацполиция Украины заявила об активизации торговли людьми в стране. В ведомстве назвали такую проблему сверхактуальной.