Путин 2 августа проведет совещание о развитии пунктов пропуска через госграницу Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 2 августа, проведет совещание с федеральным кабмином. Оно пройдет по видеосвязи и будет посвящено развитию пунктов пропуска через госграницу РФ.

«2 августа глава государства по видеосвязи проведет совещание с членами правительства», - сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

В пресс-службе уточнили, что основной темой обсуждения станет развитие пунктов пропуска через государственную границу России.

Сообщается также, что российский лидер заслушает несколько докладов по данному вопросу. В частности, запланированы выступления главы Минтранса РФ Виталия Савельева, врио руководителя ФТС Руслана Давыдова, а также главы Погранслужбы ФСБ Владимира Кулишова.

Напомним, Путин во вторник, 25 июля 2023 года, совещание по экономическим вопросам. Собрание с членами правительства прошло в формате видеоконференции. На нем российский лидер подчеркнул, что уже со второго квартала 2022 года ВВП страны начал расти, прибавляя по 0,5-0,7% каждый квартал.

Вопросы обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через границу России глава государства ранее обсуждал и с постоянными членами Совета безопасности страны. Тогда Путин отметил, что данный вопрос имеет прямое отношение и к безопасности, и к экономике.