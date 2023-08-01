Мать маньяка из Челябинска не признала свою вину в суде

Мать челябинского маньяка не признала вину в суде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мать мужчины, который похитил и насиловал девушку в Челябинске, не признает свою вину в суде по статье о похищении. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я себя вообще виноватой не считаю", - сказала Валентина Ческидова журналистам на вопрос о своей виновности в преступлении.

Ранее KP.RU писал, что 51-летний мужчина Владимир Ческидов на протяжении 14 лет удерживал девушку в плену в частном доме. Он насиловал свою жертву и угрожал ей расправой. Пленница пробыла в заточении с осени 2009 до 30 июля 2023 года - ей удалось сбежать, когда пьяный маньяк забыл запереть дверь на замок.

Правоохранительные органы задержали мать челябинского маньяка, которой предъявлено обвинение в пособничестве в похищении. По словам местных жителей, мать маньяка рассказывала, что ее сын живет в одном доме с девушкой, правда, ее никто никогда не видел.