Российская ПВО уничтожила украинский вертолет Ми-24 в Херсонской области

Военный вертолет Ми-24 ВВС Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская система противовоздушной обороны уничтожила боевой вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

Украинский Ми-24 был сбит на правом берегу Днепра в районе населенного пункта Михайловка.

Напомним, в июле издание The Wall Street Journal сообщило, что десять вертолетов Ми-24 было передано Украине от Польши.

Ранее Минобороны РФ заявило о ликвидации 44 украинских беспилотника и вертолета Ми-8 украинских воздушных сил за сутки.

Сайт KP.RU также сообщил об обстановке в устье Днепра, где ВСУ пытаются каждый день в ночное время продвинуться на Херсонском направлении, но безуспешно. ВС России держат ситуацию под контролем, не давая врагу занять позиции.