Зеленский в видеообращении пригрозил новыми ударами по территории России

Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России. Фото: REUTERS

Украина готовит новые удары по территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем регулярном вечернем видеообращении во вторник 1 августа.

«Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства», - сказал Зеленский, добавив, что россияне «серьезно почувствуют» последствия действий ВСУ.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк после новой атаки беспилотников на Москву заявил, что «неустановленных дронов» будет больше, фактически признавая ответственность Киева за совершенную атаку.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник второй раз попал в башню «Москва-Сити» во вторник 1 августа.

Очевидцы крушения беспилотника рассказали KP.RU о первых минутах после атаки дрона.

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