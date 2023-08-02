Против Трампа выдвинули новые обвинения по делу 6 января

Трамп должен явиться в суд 3 августа, ему предъявят обвинения. Фото: REUTERS

Дональд Трамп должен явиться в федеральный суд в четверг 3 августа, ему будут предъявлены обвинения по четырем пунктам. Такой вердикт вынесло большое жюри присяжных, как следует из соответствующего судебного документа.

Сообщается, что политику предъявлены обвинения в «сговоре с целью обмана США», «сговоре с целью фальсификации свидетельских показаний», «сговоре против прав граждан США», «препятствие и попытка препятствия официальной процедуре разбирательства». Кроме того, Трамп пытался «путем насилия и хаоса в Капитолии» помешать утверждению результатов выборов.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа прошли обыски. Сообщалось, что Трамп нарушил как минимум 8 федеральных законов.

Напомним, ранее стало известно о предъявлении Трампу нового обвинения по делу о гостайне. Теперь в его деле есть 32-й пункт о незаконном хранении оборонной информации США.

Тем временем бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сфабрикованное дело о его сговоре с Москвой в ходе президентских выборов в 2016 году привело Вашингтон к «прокси-войне».