На промышленных и портовых объектах Одессы начались пожары Фото: REUTERS

В Одесской области на портовых и промышленных объектах произошли пожары и был поврежден элеватор. Об этом рассказали в оперативном командовании украинской группировки «Юг».

— Ночная атака беспилотниками... была направлена на юг Одесской области. Вследствие атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор, — говорится в социальных сетях командования.

Ранее стало известно, что украинские системы противовоздушной обороны не смогли справиться с российскими ракетами «Оникс», которые уничтожили немало целей в Одессе. Точные и эффективные удары ВС России породили хаос из-за неспособности ВСУ противодействовать этому.

Также российским войскам удалось нанести стратегическое поражение Киеву ударами по военным объектам в Одессе. С их помощью получилось заблокировать для Украины Черное море, не позволяя руководству ничего с этим сделать.