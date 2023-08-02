Путин и Эрдоган проводят телефонный разговор Фото: REUTERS

В данный момент президент Владимир Путин проводит разговор по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Разговор идет сейчас, — сообщил Песков.

Напомним, что предыдущий разговор Путина и Эрдогана состоялся 24 июня 2023 года. В нем турецкий лидер выразил поддержку действиям Путина во время вооруженного мятежа. Тогда диалог состоялся по инициативе турецкой стороны. Нынешний же диалог глав двух стран анонсировали еще несколько дней назад.