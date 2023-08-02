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НовостиПроисшествия2 августа 2023 10:29

Угрожавший взорвать гранаты в Уфе дезертир сдался после беседы с главой Башкирии

Взрывные устройства переданы сотрудникам Росгвардии.
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Хабиров провел переговоры с военнослужащим, угрожавшим взорвать гранату

Хабиров провел переговоры с военнослужащим, угрожавшим взорвать гранату

Фото: соцсети

Дезертир, угрожавший взорвать гранаты на Нагайском шоссе в Уфе, сдался после переговоров с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.

«Хабиров провел переговоры с военнослужащим, угрожавшим взорвать гранату. После общения с он сдался правоохранительным органам, взрывное устройство передано Росгвардии», – рассказали ТАСС в пресс-службе главы Башкирии.

Напомним, в среду, 2 августа, дезертир достал предмет похожий на гранату и стал угрожать взорвать его неподалеку от автозаправки на Нагаевском шоссе под Уфой. По предварительным данным, мужчина пришел на заправку, заявив, что у него есть с собой несколько гранат, которые он намерен взорвать. После этого на переговоры с военнослужащим выехал глава Башкортостана.

Из-за инцидента сотрудники правоохранительных органов перекрыли Нагаевское шоссе, а также выезд из деревни Карпово.

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