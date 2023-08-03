Семье погибшего в зоне СВО Героя России Лапшина вручили медаль «Золотая Звезда». Фото: кадр из видео

Погибшего в зоне военной спецоперации Героя России Артура Лапшина наградили посмертно медалью «Золотая Звезда». Высшая государственная награда была вручена семье военнослужащего на его родине, в Тамбове.

Лапшин получил медаль «Золотая Звезда» за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе СВО. Ранее он указом президента России Владимира Путина был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно. Кроме того, на территории воинской части Тамбовского гарнизона, в которой служил погибший, открыли стелу в его честь.

Артур Лапшин погиб в январе этого года при выполнении боевой задачи в ходе СВО, когда его группа попала под артиллерийский огонь Вооруженных сил Украины. Он, прикрывая боевых товарищей, получил смертельные ранения.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 2 августа, в Екатерининском зале Кремля президент России вручил государственные награды героям специальной военной операции. Путин поблагодарил награжденных госнаградами героев СВО за преданную службу стране.