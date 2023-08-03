Правительство России включило Норвегию в список недружественных государств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Российской Федерации приняло распоряжение, согласно которому Норвегия вошла в список иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении российских дипломатических представительств.

«Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», - сказано в заявлении федерального кабмина.

В правительстве отметили, что документ принят для реализации указа российского президента, который предполагает ограничения по найму в дипломатические ведомства и представительства государственных органов сотрудников из тех, кто находится на территории РФ. Так, по новому распоряжению кабмина, Норвегии установили лимит в 27 человек. Такое число трудовых договоров теперь смогут заключать дипмиссии и представительства госорганов данной страны с физлицами, которые находятся в России.

Норвегия является не первым государством, в отношении которого Россия ввела такие ограничения. Так, в июле прошлого года правительство России добавило в список недружественных государств Грецию, Данию, Хорватию, а также Словению и Словакию. Тогда отмечалось, что для Греции закреплен лимит на найм работников в 34 человека, для Дании - 20, Словакии – 16, а Словения и Хорватия вообще не смогут принимать сотрудников в свои дипломатические миссии и консульские учреждения в России.

Сайт KP.RU также писал, что власти Норвегии в октябре 2022 года ввели очередной пакет санкций в отношении России. В список попали 30 чиновников и семь организаций. Под санкции попали в частности организаторы референдумов о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.