Песков заявил, что введение единой валюты БРИКС пока вряд ли реализуемо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 3 июля, оценил возможность введения единой валюты БРИКС. Он сообщил, что в ближайшей перспективе это вряд ли реализуемо.

«Это пока дискуссионный процесс, понятно, что он будет растянут по времени, в ближайшей перспективе вряд ли это реализуемо», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков пояснил, что большое количество государств тяготеют к траектории на использование национальных валют во взаимных расчетах. По его словам, экспертные обсуждения о возможности и целесообразности введения единой валюты какого-либо объединения, естественно, ведутся.

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning отмечал, что введение странами БРИКС собственной валюты может нанести непреодолимый ущерб доллару и привести к краху американской экономики. Он также заявлял, что новая валюта БРИКС будет представлять собой серьезную угрозу западной гегемонии, а из-за постоянного санкционного давления США, другие государства могут отказаться от доллара.

Сайт KP.RU писал, что ряд стран, в том числе Венесуэла и Боливия, подали заявки на вступление в БРИКС. Сообщалось, что в целом о своем желании присоединиться к объединению заявили 19 стран.