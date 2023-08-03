Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 августа 2023 9:20

Песков заявил, что введение единой валюты БРИКС пока вряд ли реализуемо

По его словам, пока такая инициатива является поводом для дискуссий
Екатерина КОСОБОКОВА
Песков заявил, что введение единой валюты БРИКС пока вряд ли реализуемо

Песков заявил, что введение единой валюты БРИКС пока вряд ли реализуемо

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 3 июля, оценил возможность введения единой валюты БРИКС. Он сообщил, что в ближайшей перспективе это вряд ли реализуемо.

«Это пока дискуссионный процесс, понятно, что он будет растянут по времени, в ближайшей перспективе вряд ли это реализуемо», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков пояснил, что большое количество государств тяготеют к траектории на использование национальных валют во взаимных расчетах. По его словам, экспертные обсуждения о возможности и целесообразности введения единой валюты какого-либо объединения, естественно, ведутся.

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning отмечал, что введение странами БРИКС собственной валюты может нанести непреодолимый ущерб доллару и привести к краху американской экономики. Он также заявлял, что новая валюта БРИКС будет представлять собой серьезную угрозу западной гегемонии, а из-за постоянного санкционного давления США, другие государства могут отказаться от доллара.

Сайт KP.RU писал, что ряд стран, в том числе Венесуэла и Боливия, подали заявки на вступление в БРИКС. Сообщалось, что в целом о своем желании присоединиться к объединению заявили 19 стран.