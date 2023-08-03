Путин: в России сохранили объем трат на ЖКХ, несмотря на расходы на оборонку

Путин заявил, что в России сохранили объем трат на ЖКХ, несмотря на расходы на оборонку Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности отметил сохранение объемов финансирования инфраструктуры и программ ЖКХ, несмотря на рост расходов на оборонку.

"Несмотря на всю ситуацию сегодняшнего дня и необходимость поддерживать оборонку, мы полностью сохранили объемы этого финансирования", - отметил глава государства.

По словам Путина, на программу модернизации ЖКХ были выделены "огромные деньги", а именно 500 миллиардов рублей.

Несмотря на то, что инфраструктурные и программы ЖКХ - это долгосрочные проекты, Путин порекомендовал "своевременно вносить коррективы на ближайшие бюджетные циклы".

Также Владимир Путин на встрече в Кремле отметил сохранение роста занятости и зарплат в российской промышленности, что напрямую свидетельствует о развитии данного сектора в стране.

Ранее KP.RU рассказал о главных заявлениях Путина на совещании по экономическим вопросам.