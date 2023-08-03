American Conservative: ВСУ потребуется десятилетие для прорыва российской обороны Фото: REUTERS

Автор American Conservative Брэдли Девлин считает, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуется не один год для того, чтобы прорвать оборону России.

«Внешнеполитический блок США просит нас проявить терпение в ситуации с украинским наступлением. В конце концов, на это нужно время — подчас целые десятилетия!» - сыронизировал Девлин.

В качестве примера издание приводит одну из последних атак, в ходе которой ВСУ бросили в бой тысячи солдат, которые прошли обучение в западных странах. Отмечается, что тогда украинской армии удалось продвинуть только на сотни метров. Девлин напомнил, что США вложили в Украину уже свыше 100 млрд долларов.

«Конечно, достаточно лишь дождаться новых беспилотников и раскошелиться еще на пару сотен миллионов, как затянувшееся наступление, которое буксует уже два месяца, вдруг пойдет как по маслу», - подчеркнул автор издания.

Ранее газета The New York Times подготовила статью о трудностях, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Так, по еe данным, главной проблемой для украинских военных стали мины, которыми усеяна российская линия обороны.

Президент Российской Федерации Владимир Путин недавно высказался об украинском наступлении. Он подчеркнул, что ВСУ не имели успехов ни на одном из участков, а также понесли большие потери.