МИД: Россия учтет в военном планировании возможное размещение ракет США в Японии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия учет в своем военном планировании возможное размещение американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии, так как подобные действия могут принести серьезную угрозу для соседних стран. Такое заявление сделал директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.

«Совершенно очевидно, если будет принято решение о размещении РСМД на территории Японии - это будет представлять серьезную угрозу для соседних государств», - сказал Ноздрев в интервью RTVI.

Поэтому, по словам дипломата, это будет учтено в оборонной стратегии России в части обеспечения безопасности дальневосточных рубежей страны.

Ноздрев отметил, что тот факт, что сообщения о возможном размещении американских ракет в Японии так или иначе появляются в различных источниках. Это говорит о том, что Вашингтон и Токио ведут соответствующие переговоры. По мнению дипломата, все это отражает желание Японии обслуживать военные интересы Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее издание Sankei со ссылкой на источники сообщало, что Япония готова рассмотреть вопрос о размещении американских средних ракет на своей территории в случае, если США начнут официальный диалог. Отмечалось, что речь может идти о размещении на японских островах гиперзвуковой системы большой дальности (LRHW) и перебросе крылатых ракет наземного базирования «Томагавк».

Сайт KP.RU ранее писал о том, что в Токио резко ужесточили риторику в отношении России и вместе с США готовятся создать военный кулак против нее на Дальнем Востоке.