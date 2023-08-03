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НовостиПолитика3 августа 2023 12:24

Власти Украины раскрыли сумму расходов на содержание ВСУ

Шмыгаль: содержание ВСУ ежегодно обходится бюджету почти в 55 миллиардов долларов
Дарья ЧИПУРНАЯ
Премьер Украины рассказал, во сколько обходится ежегодное содержание ВСУ

Премьер Украины рассказал, во сколько обходится ежегодное содержание ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ежегодное содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ) обходится киевскому режиму в 2 триллиона гривен или порядка 55 миллиардов американских долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени", - цитирует украинского премьера агентство "Укринформ".

По словам Шмыгаля, украинская экономика держится на финансовой поддержке извне, а также на кредитах и грантах.

Ранее KP.RU сообщил, что Украина расположилась на восьмой строчке рейтинга нищеты по версии ведущего аналитика Университета Джонса Хопкинса, а ВВП страны на треть состоит из выданных ей кредитов.

Кроме того, действия киевского режима негативно влияют на экономику Германии. Помимо негативных последствий после пандемии коронавируса, власти ФРГ тратятся на спонсирование ВСУ, что больно бьет по их финансовому сектору.