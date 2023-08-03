Банк России утвердил тарифы для операций с цифровыми рублями Фото: Shutterstock

Банк России утвердил тарифы национальной цифровой валюты - цифрового рубля. Для физических лиц все операции по платежам и переводам будут бесплатными, сообщает пресс-служба регулятора.

Для представителей бизнеса будет браться плата в размере 0,3 процентов от суммы платежа за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями. При этом сумма не должна превышать 1,5 тысячи рублей.

Для компаний, предоставляющих услуги ЖКХ, комиссия составит 0,2 процента (но не более 10 рублей). За переводы между юридическими лицами будет взиматься комиссия в размере 15 рублей за операцию.

Тарифы ЦБ по цифровому рублю вступят в силу с 1 января 2025 года. До этого периода, так как он считается тестовым, все платежи и переводы будут бесплатными. Это поможет обеспечить максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой.

Ранее сайт KP.RU показал, как выглядит логотип цифрового рубля. Это знак рубля в красном кружочке на белом фоне.