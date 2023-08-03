США пообещали содействовать экспорту из России при возобновлении зерновой сделки Фото: REUTERS

Соединенные Штаты будут делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность экспорта сельскохозяйственной продукции из России, если Москва вернется в зерновую сделку, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В случае возвращения к соглашению мы продолжим делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все могут осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, в том числе и Россия», – сказал глава Госдепа журналистам.

По словам Блинкена, Вашингтон хочет видеть российское продовольствие на мировых рынках, чтобы «все могли извлекать пользу от низких цен» на продукты.

Напомним, 17 июля МИД России заявил, что Черноморская зерновая инициатива прекращает действие начиная с 18 июля 2023. Зерновая сделка и Меморандум Россия – ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений за год так и не были реализованы, отметили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин подтвердил, что РФ готова вернуться в зерновую сделку, как только страны Запада выполнят ее требования,