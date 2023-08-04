ВСУ с начала летнего наступления потеряли более 4,9 тысячи единиц вооружения Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины с начала летнего наступления потеряли на линии боевого соприкосновения более 4,9 тысячи единиц различного вооружения, сообщает Министерство обороны России.

"С начала так называемого киевским режимом наступления в течение июня – июля уничтожено свыше 4,9 тысячи единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в Минобороны, среди потерь ВСУ 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская боевая машина пехоты Bradley. Также российскими войсками были уничтожены в летний период 747 орудий полевой артиллерии и минометов. Людские потери ВСУ составили более 43 тысяч военнослужащих.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ везде остановлены и отброшены, а бойцы украинской армии спасаются бегством, оставляя тела павших в бою товарищей.