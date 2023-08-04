Путин подписал закон, упрощающий закупки для нужд военнослужащих в зоне СВО Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июля, подписал закон, позволяющий министерству обороны осуществлять закупки товаров у единственных поставщиков на основе любых сделок, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Закон позволит российскому оборонному ведомству осуществлять малые закупки для нужд специальной военной операции у единственного поставщика, а контракт заключать в любой форме. Нововведение должно ускорить поставки для военнослужащих.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что соответствующий закон был одобрен депутатами Государственной думы. Тогда сообщалось, что закон позволит не только исключить ненужную бумажную волокиту, задерживающую поставки, но и оплачивать переданные товары непосредственно в местах выполнения задач за наличные.

Ранее Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые становятся участниками специальной военной операции. Страховая выплата семье при гибели добровольца составят 3 131 729,56 рубля, при получении инвалидности - свыше 2,3 миллиона рублей. При получении тяжелого ранения или же увечья выплатят более 313 тысяч рублей, а при легком ранении выплаты составят около 78 тысяч рублей.