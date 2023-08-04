La Repubblica: Россия располагает тремя козырями для победы над Украиной Фото: Александр КОЦ

У России есть три важных козыря, которые помогают ей одерживать победу над Украиной. Их перечислил журналист Джанлука Ди Фео в статье для издания La Repubblica.

Так, по его словам, наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбавило темп, из-за чего страны Запада опасаются, что оно и вовсе завершится в течение месяца.

«На стороне России мощная оборона и тактика боевых генералов, при том что ВСУ так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями», - отмечает автор.

Ди Фео добавляет, что результаты наступления Украины беспокоят как местные власти, так и союзников киевского режима. В частности, они волнуются о том, что ВСУ не смогут к осени вытеснить Вооруженные силы РФ с занятых им позиций, что приведет к сложной ситуации для Украины как в военном, так и в политическом плане.

«Катастрофический сценарий может выглядеть так: бросок украинских войск в сторону Крыма отложат до конца весны 2024 года, что позволит России еще сильнее укрепиться», - считает автор.

Обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive ранее заявляла, что ВС России имеют существенное преимущество перед украинской армией благодаря мощному оборонно-промышленному комплексу, способному обеспечивать непрерывное производство боеприпасов. По мнению Карлин, дефицит снарядов может привести Украину к катастрофическим последствиям.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о наступлении ВСУ. Он отметил, что украинская армия не имела успехов ни на одном из участков и понесла большие потери.