19FortyFive: Россия имеет преимущество перед ВСУ и НАТО из-за увеличения производства снарядов Фото: Александр КОЦ

Обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive заявила, что ВС России имеют существенное преимущество перед украинской армией благодаря мощному оборонно-промышленному комплексу, способному обеспечивать непрерывное производство боеприпасов.

“Российская промышленность набирает обороты. США производят на одну седьмую меньше <…> Европейские показатели производства еще менее впечатляющие”, — уточнила она.

По мнению Карлин, дефицит снарядов может привести Украину к катастрофическим последствиям, поскольку западные партнеры Зеленского не способны полностью закрыть потребности ВСУ на поле боя в то время как Россия с каждым днем все сильнее укрепляется на новых территориях.

Напомним, ранее Издание Wall Street Journal со ссылкой на командира мотострелкового подразделения ВСУ сообщало, что украинская армия испытывает дефицит боеприпасов и военной техники, из-за чего несет значительные потери в личном составе в ходе безуспешных штурмов российской линии обороны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также отмечал, что ВСУ испытывают серьезные проблемы на поле боя из-за нестабильных поставок боеприпасов, а также тотального преимущества ВС России в авиации.

В свою очередь бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак считает, что украинская армия в ходе безуспешного штурма первой линии обороны ВС РФ уже почти полностью истощила свой боевой потенциал, а командование ВСУ, вероятно, начинает признавать свою неспособность прорвать российскую оборону.