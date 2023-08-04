Экс-советник Пентагона Макгрегор: бойцы ВСУ не хотят идти в атаки после провалов Фото: REUTERS

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) после провалов в наступлении не хотят идти в новые атаки. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Они видели, как их соотечественники погибали в бессмысленных атаках, пытаясь прорвать российскую линию обороны. Теперь они отказываются идти в наступление», - заявил полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому докладывают, что все больше солдат ВСУ начали сдаваться. Он пояснил, что Россия должным образом обращается с пленными, поэтому для тех, кто сдается, это становится шансом выжить.

По мнению экс-советника Пентагона, власти Украины используют солдат как пушечное мясо, чтобы помочь Североатлантическому альянсу реализовать свои интересы в регионе. Киевский режим никогда не заботился о простых жителях страны, подытожил Макгрегор.

Временно исполняющий обязанности Запорожской области Евгений Балицкий ранее рассказывал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами численностью до взвода. По словам Балицкого, условия, в которых содержатся украинские военнопленные, достойные. Врио главы Запорожской области выразил надежду, что многие из военнопленных останутся жить на Запорожье вместе со своими семьями и будут развивать народное хозяйство.

Недавно президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ несут большие потери. По словам главы государства, везде противник остановлен, на некоторых участках российские подразделения не только отбивают атаки, но и переходят в наступления.