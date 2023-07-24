Украинские военные на Запорожском направлении сдаются в плен группами до взвода Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами численностью до взвода, заявил временно исполняющий обязанности Запорожской области Евгений Балицкий.

«На протяжении последнего времени, месяца, противник начал сдаваться, и сдается не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период – сдаются целыми подразделениями. Взводные сдачи мы наблюдали», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Балицкого, условия, в которых содержатся украинские военнопленные, достойные: их никто не бьет, не пытает, но с ними проводят допросы. Врио главы Запорожской области выразил надежду, что многие из военнопленных останутся жить на Запорожье вместе со своими семьями и будут развивать народное хозяйство.

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