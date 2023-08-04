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НовостиВ мире4 августа 2023 16:07

Эрдоган назвал возмездием за жестокость Франции остановку поставок урана Нигером

Африканцы хорошо помнят несправедливость со стороны республики, отметил турецкий лидер
Екатерина КОСОБОКОВА
Эрдоган назвал возмездием за жестокость Франции остановку поставок урана Нигером

Эрдоган назвал возмездием за жестокость Франции остановку поставок урана Нигером

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал прекращение поставок урана из Нигера во Францию. Он заявил, что такое решение является возмездием за многие годы несправедливости со стороны Парижа в отношении африканцев.

«Безусловно, Франция делает это не впервые, в мировой истории известно, что они делали в Алжире, Руанде и Мали. Африканцы это хорошо знают», - цитируют турецкого лидера РИА Новости.

Он напомнил, что теперь поставки урана во Францию полностью остановлены.

«Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран», - резюмировал Эрдоган.

В то же время он добавил, что Турция продолжает поддерживать хорошие отношения со странами Африки.

Напомним, что устроившие госпереворот военные заявили о свержении президента Нигера 27 июля 2023 года. Также они объявили о закрытии всех границ и введении комендантского часа в стране. В связи с происходящим в Нигере власти Франции провели эвакуацию своих граждан.

Позже стало известно о приостановке экспорта урана и золота во Францию из Нигера. Такое решение приняли новые власти. Нигер находится на седьмом месте по мировому производству урана. На государство приходится от 15 до 17% производимого урана, который используется для электроэнергии во Франции.