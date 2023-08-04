Эрдоган назвал возмездием за жестокость Франции остановку поставок урана Нигером Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал прекращение поставок урана из Нигера во Францию. Он заявил, что такое решение является возмездием за многие годы несправедливости со стороны Парижа в отношении африканцев.

«Безусловно, Франция делает это не впервые, в мировой истории известно, что они делали в Алжире, Руанде и Мали. Африканцы это хорошо знают», - цитируют турецкого лидера РИА Новости.

Он напомнил, что теперь поставки урана во Францию полностью остановлены.

«Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран», - резюмировал Эрдоган.

В то же время он добавил, что Турция продолжает поддерживать хорошие отношения со странами Африки.

Напомним, что устроившие госпереворот военные заявили о свержении президента Нигера 27 июля 2023 года. Также они объявили о закрытии всех границ и введении комендантского часа в стране. В связи с происходящим в Нигере власти Франции провели эвакуацию своих граждан.

Позже стало известно о приостановке экспорта урана и золота во Францию из Нигера. Такое решение приняли новые власти. Нигер находится на седьмом месте по мировому производству урана. На государство приходится от 15 до 17% производимого урана, который используется для электроэнергии во Франции.