МИД Франции сообщил о завершении эвакуации своих граждан из Нигера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Франции в четверг, 3 июля, проинформировало о завершении эвакуации сограждан из Нигера.

«Операция по эвакуации французских граждан, желающих покинуть страну, подошла к концу», - сказано в заявлении ведомства.

Сколько всего граждан Франции было вывезено из Нигера, не уточняется. Глава французского МИД Катрин Колонна ранее сообщала, что в стране, где произошел госпереворот, находятся 500-600 французов.

Напомним, что устроившие госпереворот военные заявили о свержении президента Нигера 27 июля 2023 года. Также они объявили о закрытии всех границ и введении комендантского часа в стране. В связи с происходящим в Нигере власти Франции 1 августа 2023 года начали эвакуацию своих граждан.

Сайт KP.RU рассказывал, кто такой генерал Абдурахман Чиани, взявший власть в Нигере. Сообщалось также о причинах госпереворота в стране: прежняя власть оказалась не способна обеспечить безопасность Нигера, который богат природными ресурсами и является крупным поставщиком урана для АЭС своей бывшей метрополии, Франции.