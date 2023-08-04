Reuters: в ЭКОВАС разработали план по возможной военной интервенции в Нигер Фото: REUTERS

Страны, которые являются членами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), согласовали план на случай военной интервенции в Нигер. Об этом агентству Reuters рассказал комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусаха.

Уточняется, что такой план был разработан на экстренной встрече начальниками штабов и высокопоставленными военными. Окончательное решение касательно дальнейших действий в отношении Нигера будут принимать лидеры стран сообщества.

Отмечается также, что план по возможной военной интервенции в Нигер разработан на тот случай, если мятежники не отдадут власть и не вернут в стране конституционный порядок. Детали возможных действий ЭКОВАС не разглашаются, чтобы мятежники не знали о них.

Напомним, что еще 27 июля стало известно, что военные мятежники свергли действующего президента Нигера, закрыли все границы государства и установили комендантский час.

После этого ЭКОВАС дало мятежникам неделю, чтобы они вернули к власти президента страны Мохамеда Базума. В противном случае могут быть применены «любые меры», в том числе и военные, заявлял ранее глава сообщества Омар Алье Туре.