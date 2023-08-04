NI: наступление ВСУ обернулось важными победами российских войск на передовой Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и не могут достигнуть целей наступления, в то время как российские войска одерживают важные победы на передовой. Такого мнения придерживается обозреватель Доминик Сансоне в статье для National Interest.

«Российские вооруженные силы продолжают одерживать важные победы, продвигаясь на запад, в результате чего Украина несет большие потери», - подчеркнул журналист.

По его словам, ВСУ не могут добиться поставленных целей даже с помощью оружия, которое им поставляют страны Запада. Обозреватель также напомнил, что российские военные в последнее время успешно уничтожают иностранную технику, среди которой и танки Leopard, и боевые машины Bradley.

В то же время Сансоне отметил, что западные СМИ стараются не рассказывать об успехах российских войск, придерживаясь мифа о непобедимой Украине.

Ранее журналист Джанлука Ди Фео в статье для издания La Repubblica заявил, что наступление Вооруженных сил Украины сбавило темп, из-за чего страны Запада опасаются, что оно и вовсе завершится в течение месяца. На стороне России мощная оборона и тактика боевых генералов, при том что ВСУ так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями, отметил автор.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что американские боевые машины пехоты Bradley и немецкие танки Leopard «прекрасно горят» в зоне проведения специальной военной операции.