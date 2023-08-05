Российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

Артиллерия Вооруженных сил России уничтожила пункт управления беспилотной авиацией украинской армии в районе Новодонецкого в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Огнем реактивной артиллерии уничтожен пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого и буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Новоивановки», – рассказал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, российской артиллерией были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, минометный и гранатометный расчеты ВСУ. По словам Чехова, подразделения группировки «Восток» также сорвали попытку ротации подразделений украинских войск в районе Никольского в ДНР, ликвидировав прибывших солдат ВСУ.

Напомним, на прошлой неделе ВС России нанесли удар по пункту управления украинских войск в Днепропетровске, цель удара была достигнута.

Как писал сайт KP.RU 27 июля Министерство обороны России заявило об ударах по аэродромам, а также пунктам управления и дислокации ВСУ. Кроме того, были атакованы сборочные цеха и склады с беспилотными катерами и другим западным оружием. В Минобороны РФ подчеркнули, что все цели были достигнуты.