NYT: Зеленский признал, что Запад будет заставлять его пойти на переговоры с РФ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с дипломатами признал, что страны Запада продолжат на него давление с целью начать мирные переговоры с Россией, сообщают американские СМИ.

Как пишет The New York Times, в среду, 2 августа, украинский лидер «сообщил своим дипломатам, что ситуация будет сложнее, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам, будет нарастать». Вместе с тем, отмечает издание, перед Киевом стоит задача сохранить объемы поддержки со стороны Запада, так как наступление украинской армии было изнурительным и дорогостоящим, однако не привело к серьезным результатам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на полях саммита «Россия – Африка заявил об отказе Украины вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов.

Между тем Саудовская Аравия подтвердила планы предоставить площадку для консультаций по урегулированию конфликта на Украине. Ожидается, что они состоятся в субботу, 5 августа.