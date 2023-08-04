Саудовская Аравия хочет провести консультации по Украине 5 августа 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саудовская Аравия подтвердила планы предоставить площадку для консультаций по урегулированию конфликта на Украине. Ожидается, что они состоятся в субботу, 5 августа.

Как передает Саудовское агентство печати, встреча советников по национальной безопасности и представителей ряда стран по вопросу украинского кризиса пройдет в городе Джидда.

Издание The Wall Street Journal сообщило о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине с участием 30 стран, но без России. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не собирается садиться за стол переговоров без представителя РФ.

Позже газета Politico написала, что Эр-Рияд планирует уведомить Москву об итогах запланированной встречи по украинскому конфликту. Как сообщил источник издания, консультации продлятся два дня, на них будут затронуты десять тем, включая продовольственную, энергетическую и экологическую безопасность.