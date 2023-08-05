«Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу»: Медведев прокомментировал атаку ВСУ танкера в Керченском проливе

Медведев прокомментировал атаку ВСУ на российский танкер в Керченском проливе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаку Украины на танкер «Сиг» в Керченском проливе, заявил, что Киеву мало ударов по Измаилу и Одессе, а сама атака едва не привела к экологической катастрофе.

«Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу. Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части территории, которая скоро отвалится Польше и будет смердеть после этого веками», – написал политик в своем Telegram-канале.

Как заявил зампред Совбеза России, такой сценарий станет для Украины «окончательным решением по зерновой сделке».

Напомним, в Керченском проливе в результате атаки украинских военнослужащих получил пробоину танкер «Сиг». Экипаж из 11 человек находится в безопасности, к месту происшествия сразу отправились два буксира. В настоящее время с судна откачивают воду, танкер остается на плаву.

Между тем глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил причастность Киева к атаке на танкер «Сиг» в Керченском проливе, назвав ее «логичным шагом» по отношению к России.