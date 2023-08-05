Daily Express: российские комплексы РЭБ успешно справляются с оружием НАТО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно подавляют оружие, которое Североатлантический альянс поставил Украине. Об этом сообщило британское издание Daily Express.

«Российские комплексы РЭБ эффективно подавляют современное оружие НАТО, включая HIMARS», - говорится в публикации.

Кроме того, по информации издания, российские комплексы «Поле-21» и «Житель» эффективно подавляют сигналы GPS и иных спутниковых каналов в зоне специальной военной операции. Также они серьезно мешают дронам-камикадзе, резюмировало Daily Express.

Ранее американское военное издание Military Watch назвало российский многоцелевой истребитель Су-35 самыми грозным самолетом ВКС России. По словам экспертов, истребитель очень хорошо показал себя в ходе спецоперации и успешно уничтожает самолеты ВВС Украины.

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери Вооруженных сил Украины за прошедший месяц. Они составили 20 824 человека и 2227 единиц вооружения. Как отметил министр, поставляемое Украине странами Запада оружие не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает конфликт.