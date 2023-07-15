“Грозное оружие”: в США восхитились современным российским истребителем

Military Watch: российский истребитель Су-35 успешно уничтожает авиацию ВСУ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американское военное издание Military Watch назвало российский многоцелевой истребитель Су-35 самыми грозным самолетом ВКС России. По словам экспертов, истребитель очень хорошо показал себя в ходе спецоперации и успешно уничтожает самолеты ВВС Украины.

“Истребитель Су-35 активно использовали в боевых действиях как в Сирии, так и на Украине, причем в восточноевропейской стране он неоднократно поражал широкий ряд украинской воздушной техники. Среди них были украинские вертолеты Ми-8, истребители Су-27 и МиГ-29”, — указали авторы статьи.

Эксперты подчеркивают, что истребитель обладает дальностью поражения воздушных целей до 400 километров, при этом показывает впечатляющую живучесть и отличные летные характеристики.

Журналист Брендан Коул еще до начала обещанного наступления ВСУ предупреждал, что ВКС России являются главным козырем российской армии в текущем конфликте. Эксперт отмечал, что наступательные подразделения ВСУ окажутся в очень тяжелом положении, если не смогут придумать эффективные методы сдерживания российской авиации.

Тем временем украинские летчики уже “умоляют” западных союзников ускорить поставки истребителей F-16 из-за тотального превосходства российской армии в воздухе, и даже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признает, что господство ВКС России в небе является одной из главных проблем ВСУ в текущем наступлении.

В свою очередь предприятия ОПК России вдвое увеличили производство современных истребителей для нужд российской армии в ходе спецоперации и недавно передали ВКС России вторую партию современных истребителей Су-35С.