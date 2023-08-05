Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США хотят ликвидировать Зеленского и обвинить в этом РФ Фото: REUTERS

Соединенные Штаты хотят ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в этом Россию. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом, поэтому пытается обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за его убийство», - сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Экс-агент считает, что дни украинского лидера сочтены.

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что убить Зеленского хотят солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Макгрегор указал на коррупцию в украинских войсках, приведя в виде примера «сотни миллионов наличных денег», которые в итоге оказывались «в самых разных местах», а также отметил пропажу военного оборудования.

Недавно американские СМИ сообщили, что президент Украины в разговоре с дипломатами признал, что страны Запада продолжат на него давление с целью начать мирные переговоры с Россией. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Киев не хочет вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов.