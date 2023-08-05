Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле ВСУ поселка Теткино

Курский губернатор сообщил об обстреле села Теткино со стороны ВСУ. Фото: t.me/gubernator_46

Губернатор Курской области Роман Старовойт в субботу, 5 июля, сообщил, что Вооруженными силами Украины (ВСУ) был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе.

«Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в общей сложности было зафиксировано 10 прилетов. В результате обстрела разрушения были отмечены в 12 домах. В них выбиты окна, повреждены крыши и фасады, а также заборы.

Старовойт пообещал, что всем, у кого дома получили повреждения, будет оказана помощь.

Поселок Теткино не первый раз попадает под обстрел украинских войск. Так, в понедельник, 10 июля, там было насчитано восемь прилетов, в результате чего повреждения получили десять домов.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал удары Вооруженных сил Украины, которые они наносят по жилым кварталам и гуманитарным объектам. Российский лидер подчеркнул, что в таких действиях украинских войск нет военного смысла.